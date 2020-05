ASL AIRLINES FRANCE : Programmation de 5 vols vers Paris à partir d’Alger

La compagnie arienne française, ASL Airlines, a programmé l’organisation de 5 vols retour à partir d’Alger vers la capitale française Paris, et cela dès aujourd’hui 27 mai. C’est le consulat général de France à Alger, qui l’a annoncé mardi dans un communiqué, ou il est précisé que ces vols sont réalisés en « étroite collaboration avec les autorités françaises et algériennes ». Ainsi, ASL Airlines France organise un vol spécial de retour au départ d’Alger vers Paris CDG les 27, 28, 29, 30 et 31 mai 2020. La compagnie ASL Airlines invite les passagers à réserver leur billet au tarif unique de 390€ TTC en se rendant sur son site internet. Ce déploiement, vient suite à la grande demande pour le rapatriement des français ainsi que les binationaux bloqués en Algérie. Pour rappel, un vol de la même compagnie est organisé aussi pour aujourd’hui, mais il est insuffisant pour répondre à toute la demande.