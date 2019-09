ARZEW : Protestation de jeunes chômeurs devant le port

Les protestataires, qui ont bloqué l'entrée principale du port d'Arzew, ont affirmé que le recours à la protestation intervient après plusieurs actions similaires et après avoir lancé de nombreux appels en direction des autorités de la wilaya. Les jeunes chômeurs ont appelé le wali d'Oran, M. Cherifi Mouloud, à se déplacer sur place et prendre en charge leurs doléances et à revoir les critères de recrutement, que ce soit au niveau du port ou de Sonatrach. Les jeunes, venus des trois communes, affirment qu'ils ne peuvent plus accepter leur statut de chômeurs alors qu'ils résident dans une zone riche en opportunités d'emploi et où plus de 70 sociétés nationales et étrangères sont implantées. Il y a plus d'un mois, près d'une centaine de jeunes chômeurs de la daïra d'Arzew, âgés entre 25 et 46 ans, ont signé une pétition, accompagnée d'une lettre adressée au chef de daïra, pour dénoncer ce qu'ils qualifient de discrimination dans le recrutement par les différentes sociétés algériennes ou étrangères implantées dans la zone industrielle. Bien qu'ils soient résidents de cette daïra à proximité de la plus importante zone pétrochimique du pays, ces jeunes chômeurs se disent exclus et marginalisés de toute opération d'embauche effectuée par les différentes sociétés, sans motif justifiant ce refus de recrutement. Selon les représentants de ces jeunes, «nous demandons notre droit au travail dans cette zone qui regroupe un nombre important de sociétés, à l'exemple de Sonatrach, Tosyali, Total, Sorfet et bien d'autres et nous ne comprenons pas pourquoi les jeunes, habitant Arzew, sont toujours écartés des opérations de recrutement qui sont effectuées». Pour les représentants des signataires de la pétition, «toutes nos tentatives auprès de l'Agence de l'emploi (ANEM d'Arzew) pour régler le problème ont été vaines. Nous n'avons reçu que des promesses sans suite au moment où les recrutements continuent sans faire appel aux jeunes d'Arzew». Devant cette situation, ces jeunes demandent l'intervention du chef de daïra pour prendre en charge leurs revendications et instaurer l'égalité des chances dans le recrutement sans «favoritisme et passe-droits», selon leurs déclarations. Il y a lieu de signaler que l'année dernière, de jeunes chômeurs avaient organisé un rassemblement de protestation, bloquant la voie ferrée de la ligne Oran-Arzew. A l'instar de leur précédente action de contestation, les jeunes avaient revendiqué le droit à un emploi dans les zones industrielles, du port, etc. A l'origine de ce malaise, la détérioration de leur cadre de vie et le chômage, selon un représentant des contestataires.