ARZEW : Prolifération de points de vente illicites de boissons alcoolisées

Dans le cadre du plan de wilaya pour la lutte contre la prolifération des lieux illicites, de vente et de commercialisation de boissons alcoolisées, les éléments de la sûreté de la daïra d'Arzew dans la wilaya d’Oran, en compagnie des éléments de la brigade d'intervention BRI ont effectué des descentes inopinées auprès de plusieurs revendeurs illicites de boissons alcoolisées implantés dans les différents quartiers populeux de la ville d'Arzew et des localités limitrophes notamment, au chef-lieu de la daïra d'Arzew , villages d'El Mohgoun et au Cap Carbon .Selon les informations recueillies auprès de quelques membres du comité de quartier, plusieurs caisses de bières de différentes marques ,dont le nombre est important en plus des packs de vins rouges ont été saisis par les éléments de la sûreté de la daïra d'Arzew, en cette période de fin du mois de novembre. Cette opération de saisie a été bien accueillie par la population Arzewenne qui lutte contre la prolifération de ces points de vente qui viennent d'élire domicile dans l'ensemble des quartiers populeux de la ville d'Arzew pour ne pas les citer tous. Ce qui a affecté des jeunes adolescents qui s'adonnent à la consommation de ces boissons alcoolisées durant cette période de confinement et qui se terminent par des agressions et toutes sortes de batailles rangées entre des bandes rivales qui ne reculent devant rien pour imposer leur dictat, dans les différents quartiers populaires et surtout au niveau des bidonvilles qui naissent comme des champignons à Arzew , notamment ceux des cités Ahmed Zabana, CAP Carbon, Guessibet et Hai Gourine au village d'El Mohgoun, où des bandes de malfaiteurs sèment la terreur durant les nuits nocturnes pour ne pas citer d'exemple.