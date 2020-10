ARZEW (ORAN) : Les proches de harraga demandent des nouvelles de leurs enfants

Selon une vidéo diffusée dans les réseaux sociaux ,une dizaine de jeunes chômeurs de la ville d'Arzew, vêtus de gilet de sauvetage ont embarqué clandestinement à partir des plages de la côte d'Arzew à bord d'une barque puissante. La vidéo en question a été vue par les familles des harraga ce qui a provoqué un mouvement de panique notamment les parents et amis qui sont depuis dans la tourmente et ne savent plus s'ils sont morts ou vivants. Ces derniers ont lancé des alertes dans les réseaux sociaux pour demander des nouvelles de leurs jeunes garçons qui ont débarqué clandestinement à partir des plages de la corniche Arzewienne. Actuellement aucune information n'est parvenue aux autorités locales, ni encore moins à leurs proches qui sont dans l'attente d'une suite notamment un appel téléphonique s'ils sont arrivés oui ou non à Almeria. Il est à signaler que depuis deux semaines, des jeunes harraga d'Arzew et des wilayas limitrophes ont regagné la côte d'Almeria à bord d'une embarcation de fortune et ont confirmé leur arrivée au sol du royaume d'Espagne. Ils ont abandonné leur barque au port d'Almeria dès leur descente pour ne pas attirer l'attention des policiers de la Guardia civile du royaume d'Espagne.