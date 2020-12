ARZEW (ORAN) : Des rafales de vent de 80 km/ heure et des dégâts

La ville d'Arzew a été balayée durant la journée de lundi, par des vents violents ayant occasionné des dégâts matériels dans certains quartiers de la ville. « Ces vents sont, semble-t-il, plus violents que ceux enregistrés il y a deux semaines, cependant, les dégâts n’ont pas été évalués pour l’instant, vu que le vent a persisté durant toute la journée», dira un habitant. En effet, les tourmentes d’avant-hier ont atteint le centre-ville, selon une source de la Protection Civile, la vitesse de 70 Km à l’heure. Cette situation a fait que les rues et les boulevards de la ville étaient pris dans un tourbillon de poussière. D’ailleurs, il suffisait de faire un tour dans la ville pour apercevoir la violence des vents ou plusieurs jeunes arbres et poteaux électriques n’ont pas résisté à un tel changement climatique. Notons que la circulation automobile était perturbée durant cette journée. Sur la façade de la corniche arzewienne, la vitesse des vents a atteint plus de 80 Km/ heure, ce qui a fait soulever les vagues de la mer à plus de quatre mètres, selon les estimations de certains pêcheurs. Ces derniers nous ont également déclarés que les changements climatiques ont été occasionnés par la dépression chargée d’humidité qui s’est abattue sur le continent européen depuis quelques jours. « L’expérience que j’ai acquise après 25 ans de travail dans le domaine de la pêche m’a permis de prévenir les changements climatiques à partir du degré de l’agitation de la mer et de l'importance des lames. D’habitude, une telle dépression donne lieu à des précipitations », dira un pêcheur d’Arzew.