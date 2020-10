ARZEW (ORAN) : Crime crapuleux à El-Mohgoun

Une bande de malfaiteurs composée de 05 individus résidents dans la cité des 800 logements sociaux à El-Mohgoun dans la commune d’Arzew agissent en toute impunité dans ladite cité. En effet, armés de sabre, ‘’bouchia’’ et autres armes, ils ont accédé de force au domicile d’un jeune homme résidant dans le même quartier et lui ont coupé le bras avec une ‘’bouchia’’, tout en lui assenant des coups de couteau, l’abandonnant dans une mare de sang. Il s’agit d’un habitant de ce quartier. Selon nos sources, le jeune homme a été ligoté et agressé avec plusieurs coups de couteau. Suite à une hémorragie, il a été évacué vers l'hôpital d'El Mohgoun où il a rendu l'âme. Par ailleurs, l'on nous informe que grâce à une vidéo enregistrée par une jeune fille qui a réussi à les filmer à partir de son balcon, que les éléments de la brigade de gendarmerie du village d'El-Mohgoun ont réussi à identifier les cinq criminels et procédé à leur arrestation en un temps record. Rappelons que depuis le début de l’année, près d’une dizaine de crimes ont été perpétrés dans la wilaya d’Oran. La majorité de ces crimes étaient prémédités, ce qui change des crimes survenant suite à des disputes ou des rixes, où l’intention n’était généralement pas de donner la mort à son antagoniste. Cependant, lorsqu’on ligote sa victime et qu’on lui coupe son bras, là, la donne change surtout lorsqu’on découpe sa victime et qu’on abandonne dans une marée de sang.