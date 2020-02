ARZEW ET BETHIOUA (ORAN) : 50 cas d'asthme chaque mois dans les écoles L'asthme frappe aux portes des écoles et c’est l'alerte. Les services en charge de la santé scolaire près la direction de la santé de la wilaya d'Oran, notamment dans les deux daïras d'Arzew et de Bethioua enregistrent plus de 50 cas d'élèves souffrant de cette affection des bronches qui se manifeste par une gêne respiratoire.



Ces enfants sont âgés de moins de 12 ans. Scolarisés dans les paliers primaire et moyen, ces chérubins sont pris en charge de manière rigoureuse par les services de la santé scolaire, UDS. En plus de l'asthme, plusieurs dizaines d'entre eux souffrent du problème de l'obésité et autres maladies, dont les symptômes sont jusque-là gérables, autrement dit traitables. D'ailleurs, d'importantes mesures ont été prises, aussi bien par des responsables locaux que par les responsables hiérarchiques, ministère de tutelle. En effet, le ministère de la Santé a émis, en coordination avec le ministère de l'Education nationale, de nouvelles directives pour le renforcement du programme de la santé scolaire, et ce, dans le cadre de la saison scolaire 2019-2020. Elaborées de concert avec des associations des parents d'élèves, ces directives qui visent le renforcement du programme de santé scolaire et le développement d'une approche intersectorielle dans ce sens, portent notamment sur le renforcement des équipes de santé scolaire que ce soit au niveau des unités de dépistage scolaire qu'au niveau des wilayas qui en sont dépourvues, outre la création des UDS dans les nouveaux établissements. Par ailleurs, le ministère a donné des instructions fermes afin de procéder au don à titre gracieux de médicaments pour le traitement de la pédiculose et de la gale, dans tous les établissements et du collyre pour le traitement du trachome dans l'ensemble des wilayas, en sus de l'orientation des élèves dépistés, présentant des maladies qui nécessitent une prise en charge par un médecin spécialiste. Concernant la vaccination et le contrôle d'hygiène en milieu scolaire, le ministère a appelé au renforcement du programme de vaccination de routine pour les classes cibles, notamment les 1ères années (primaire, moyen et secondaire), tout en mettant l'accent sur la nécessité du renforcement du rôle des bureaux communaux d'hygiène, notamment dans la supervision et le contrôle des établissements scolaires et des cantines. S'agissant de l'éducation sanitaire, le ministère a souligné la nécessité d'organiser des campagnes d'information et de sensibilisation sur plusieurs thèmes, dont la prévention des caries dentaires, des maladies transmissibles, de la violence en milieu scolaire, de la toxicomanie, du tabagisme et des accidents domestiques, ainsi que la promotion d'une alimentation saine et équilibrée et de l'activité physique. La santé scolaire a été renforcée par la création de nouvelles unités de dépistage et de suivi. Au total, quatre nouvelles UDS ont été ouvertes, selon des sources du service de la santé scolaire, de la direction de la santé et de la population de la wilaya. Ces unités sont implantées au niveau des établissements scolaires d'Oran-est. Sur le terrain, ces unités de dépistage scolaire UDS, installées dans des établissements scolaires, s'occupent, comme leur nom l'indique, du dépistage des maladies en milieu scolaire, de la prise en charge des élèves en matière de soins médicaux et bucco-dentaires, de suivi psychologique et d'éducation sanitaire. Ces unités, qui ont une compétence territoriale, peuvent chapeauter plusieurs établissements de formation à la fois. Leur personnel est constitué de médecins, chirurgiens-dentistes et psychologues, appuyés par un personnel paramédical, relevant de la responsabilité directe de l'établissement hospitalier de proximité.





Medjadji H. Lu 34 fois Oran Partager

