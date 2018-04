ARZEW : Du volontariat pour nettoyer le quartier des 1000 logements

A en croire les initiateurs de cette action, l’idée de lancer cette campagne a été motivée par la dégradation de ce quartier populeux des 1000 logements ex les complexes du chef lieu de la commune d’Arzew. Le travail auquel s'est préparé le premier magistrat de la commune avec ses élus en étroite collaboration avec la société civile et les scouts consistait à éradiquer les décharges sauvages et enlever les ordures ménagères jetées anarchiquement. Pour réussir cette opération bien appréciée notamment par les habitants des cités situées à la périphérie de la ville, une campagne d'affichage a été initiée pour mettre à contribution les citoyens soucieux de préserver leur cadre de vie. Les équipes de la voirie de l'APC et les volontaires dotés de moyens de nettoyage sont parvenus à débarrasser cette cité des monticules de déchets qui jonchent les principaux axes routiers plus particulièrement les zones d'extensions urbaines, lesquelles sont touchées de plein fouet par les agressions et des atteintes à l'environnement qui sont l’œuvre de l’homme. L'intercommunalité a été mise à l'épreuve avec une grande réussite puisque toutes les associations de cette importante commune sollicitées par le maire pour participer au volontariat ont répondu favorablement en mettant à la disposition leur matériel roulant. De même, les entreprises privées ont tenu aussi à faire partie des bonnes volontés de la commune pour lutter contre la dégradation du cadre de vie. Le centre d'enfouissement technique (CET) des déchets ménagers a ainsi reçu à plein temps des tonnes d'ordures, contribuant aussi à se défaire du retard réalisée dans la collecte. Pour les citoyens d’Arzew, ce genre d'actions devrait s'inscrire dans la durée pour ne pas atteindre un seuil intolérable de détritus et déchets de tout genre à proximité des zones habitées et même dans les accotements des routes. Ce travail faisant partie des missions de la collectivité sera suivi en principe, selon le programme électoral du nouvel édile communal, par la réorganisation et le renforcement des moyens de collecte, en plus de la création d'une brigade de préservation de l'environnement.