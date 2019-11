ARZEW : Disparition mystérieuse d'un jeune enfant de 12 ans

Abdelillah , un enfant de 12 ans, a disparu et n’a plus donné signe de vie depuis vendredi dernier. Une date qui coïncide avec le 65ème anniversaire du 1er Novembre 1954. Notons qu’une photo du jeune enfant a été diffusée sur les réseaux sociaux. Selon le témoignage de sa mère, ‘’il a quitté le domicile parental comme à l’accoutumée vers 14 heures pour aller jouer avec ses camarades du quartier de Haï Gourine dans la commune d'Arzew, n'est plus revenu, et n'a pas encore donné de signe de vie depuis’’. Il est des plus utiles de signaler que les services de sécurité, une fois avisés par la mère du jeune Abdelillah ont déclenché des recherches à travers toutes les localités de la wilaya avec le numéro de téléphone pour prévenir sa mère ou la police en cas des nouvelles de l’enfant. Actuellement, sa mère est dans un état de déperdition, dans l'attente d'un espoir de le retrouver vivant sain et sauf. Le jeune Abdelillah a-t-il été enlevé ? C’est la question que l’on se pose même si personne ne veut croire à cette thèse.