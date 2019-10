ARZEW : 02 mois de prison ferme pour 05 travailleurs de Tosyali

Le tribunal d'Arzew vient de statuer sur l'affaire de la grève non autorisée, organisée dernièrement au niveau de l'entrée principale de l'usine Tosyali par les 05 membres du conseil syndical de la société. Cette grève n'a pas fait l'objet d'une autorisation délivrée par les autorités locales. Elle a été déclenchée sous forme de trouble à l'ordre public et avec agression contre des responsables. Les 05 membres du syndicat ont été entendus par les éléments de la brigade de gendarmerie nationale de la daïra de Bethioua et un procès verbal à été adressé au tribunal d'Arzew pour les chefs d'inculpation de grève illégale sans autorisation suivie d’attroupements et trouble à l'ordre public. Le tribunal d'Arzew s'est prononcé avant hier en audience, condamnant les 05 travailleurs syndicalistes à une peine 02 mois de prison ferme, assortie d'une amende de 100. 000 Da.