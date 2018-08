ARRIVEE MASSIVE DE TOURISTES A ORAN : Une grande animation règne dans la ville d'El Bahia

Ils prennent souvent le chemin inverse des autochtones qui possèdent les moyens d’aller voir d’autres cieux : en Tunisie, en France ou en Espagne à Benidorm. Beaucoup de nos concitoyens de l’autre rive de la Méditerranée programment leurs vacances en fonction des fêtes de mariage de leurs proches, auxquelles ils se font un point d’honneur d’assister. «On ne peut pas laisser passer l’occasion de danser au son de t’bel et karkabou . J’attends avec impatience la fête de mon cousin pour me défouler», confie un quadragénaire qui revient au pays pour la première fois depuis dix ans. En attendant, il profite de l’animation qui règne dans les quartiers populeux à l’occasion. Les nuits sont longues. On se couche de plus en plus tard. Les soirées dansantes avec DJ, t’bel ou à défaut avec «karkabou», sont retrouvées le temps d’un mois de vacances. On replonge dans les habitudes d’antan et on ne pense pas partir avant d’avoir fait «le plein» et goûté aux premières figues, qui tardent tout de même à mûrir cette année. La plage pour se défouler de temps à autre n’est pas loin. On doit repartir bien bronzé. Paradis plage, Bomo et les andalouses ou Madegh sont à moins d'une demi heure de route d’Ain El Turck pour ceux qui boudent la côte d’Ain El Turck . Les plus préventifs qui ont pris la peine de ramener une voiture y vont dès que l’envie leur prend ou que leurs enfants désirent faire trempette. D’autres louent des voitures spacieuses comme pour une fête. Ce sont alors tous les cousins et neveux qui en profitent pour une journée de bronzage. Mais les amoureux de la mer ont déjà acquis des maisons près de la plage, du côté de Bousfer plage, pour nombre d’entre eux. Les moins nantis y louent des appartements ou des chambres d’hôtels où ils passent le plus clair de leurs séjours. Ceux-là, on les voit arriver pour passer quelques jours au village, puis s’en vont pour ne revenir que dans quelques années.