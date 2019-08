ARRIVAGE DE PLUS DE 1300 VOYAGEURS A BORD DU BATEAU TASSILI 2 : Un couloir vert pour les émigrés à Oran

Plus de 1300 voyageurs et plus de 300 véhicules venant d’Alicante ont transité par le port d’Oran avant-hier, venus dans leur majorité pour passer les fêtes de l’aïd et leurs vacances en Algérie. Sur place ces vacanciers affirmeront que les formalités de passage ont été allégées. Il s’agit, essentiellement, de “l’aménagement de couloirs verts” et du “renforcement des effectifs des douanes du port d’Oran. Une initiative qui a permis une certaine fluidité. A cette occasion, nombre de voyageurs et membres de la communauté algérienne établie à l'étranger ont exprimé, à leur arrivée, leur satisfaction quant à la rapidité, l'efficacité des nouvelles formalités policières, introduites, par la (DGSN). Des formalités qui, permettent aux voyageurs d'accomplir en un temps record les formalités de transit. Ainsi les voyageurs se sont félicités de toutes les formalités mises en place, leur permettant de quitter le port "en quelques minutes", juste après l'accostage du navire au quai. En effet, hier le bateau du Tassili 2 était entré au port aux environs de 7h 30 minutes du matin aux environs de 9 h 15 minutes du matin les derniers véhicules finissaient de sortir, le tout dans un air serein et calme. Sur place, les responsables nous expliqueront que tout a été mis en place pour que cette communauté vivant à l’étranger soit bien accueillie. Que cela soit au départ ou encore à l’arrivée. Le couloir vert, insisteront ces derniers, reste d’un grand apport. Un dispositif de facilitation des formalités douanières pour nos expatriés. Couloir vert pour les familles motorisées, les malades et les personnes âgées, brigades navigantes, assouplissement des procédures administratives de traitement des titres de passage en douane (TPD), d’un autre coté, ces mêmes responsables mettront le point sur les éléments de la brigade navigante de la Police aux frontières (PAF) ont assuré toutes les facilitations et procédures administratives à bord du bateau de voyageurs qui a accosté ce mardi au quai du port d'Oran en provenance de la ville d’alicante. Par ailleurs certains véhicules suspects sont dirigés vers un autre couloir où ils sont soumis à des fouilles, et cela afin de parer au plus urgent. Il importe de signaler que cette sortie au profit de la presse a été initiée par la sûreté de wilaya d’Oran. Une sortie qui met ainsi en relief le travail consenti par tous les éléments sécuritaires activant au niveau du port d’Oran.