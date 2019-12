ARRETE VENDREDI SOIR : Le comédien Abdelkader Djeriou remis en liberté

Arrêté jeudi dans la soirée, le comédien et réalisateur Adelkader Djeriou a été remis en liberté ce dimanche par le tribunal de Oued Tlelat, selon le comité national pour la libération des détenus (CNLD). Abdelkader Djeriou a comparu ce dimanche devant le procureur de la République près le tribunal de Oued Tlelat pour incitation à attroupement non armé. Le comédien et réalisateur avait été arrêté par la gendarmerie nationale à l’entrée de la wilaya d’Oran, la veille du 44e vendredi du mouvement populaire. Il a été mis en garde à vue jusqu’à sa comparution ce dimanche devant le procureur de la République qui a décidé de le remettre en liberté.