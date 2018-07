ARRETE EN ETAT D’EBRIETE : Le fils d’Ali Belhadj appréhendé après une folle poursuite

C’est la deuxième fois qu’il se fait interpeller pour le même motif. Le fils d’Ali Benhadj, ex-numéro 2 du Front islamique du salut (FIS), a été arrêté le jeudi 26 Juillet 2018 par les éléments de la police de circonscription d’Alger alors qu’il conduisait en état d’ébriété. Le dénommé Abdeldjabar a même donné du fil à retordre aux policiers, refusant dans un premier temps de se soumettre au test d’alcoolémie. Une course poursuite a alors été engagée et une intervention de la police judiciaire a été rendue nécessaire pour arrêter le jeune de 28 ans, qui a d’ailleurs fini par être neutralisé au niveau du quartier du Ruisseau. Au mois de février, Abdeldjabar Benhadj a été condamné par un juge à six mois de prison ferme pour conduite en état d’ébriété. Pour sa défense, le surnommé « Al Qaaqaa » avait argué qu’il consommait de l’alcool dans un véhicule à l’arrêt.