ARRET DE LA STATION DE DESSALEMENT DE ‘’FOUKA’’ : Le ministère des Ressources en eau dépose une plainte

Le ministère des Ressources en eau a déposé une plainte auprès des services de sécurité, pour l'ouverture d'une enquête, afin de déterminer les responsabilités concernant l'arrêt jeudi dernier de la station de dessalement de Fouka, a indiqué le ministère dans un communiqué. "La station de Fouka enregistre fréquemment des incidents induisant parfois son arrêt total, comme cela a été le cas en 2019. Plus d'une fois, ces arrêts inexpliqués sont intervenus à la veille de rendez-vous importants pour notre peuple", note la même source soulignant que le ministre des Ressources en Eau, Arezki Berraki, "ne peut tolérer ce genre de situations fortement pénalisantes pour les citoyens". Survenu à la veille de l'Aid el-Adha, jeudi à 4h30, l'incident avait causé des perturbations dans plusieurs communes des wilayas d'Alger et de Tipaza. Le problème ayant causé cet incident a été résolu en début d'après-midi et la station a repris sa production optimale, selon le communiqué, assurant que toutes les mesures avaient été prises par SEAAL pour assurer la continuité de l'approvisionnement avec des réservoirs pleins.