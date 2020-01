ARRESTATIONS EN SERIE EN DECEMBRE A MASCARA : 191 individus impliqués dans 166 affaires interpellés

Le service de wilaya de la police judiciaire relevant de la sûreté de wilaya de Mascara a traité durant le mois de décembre dernier 166 affaires liées aux différents aspects de criminalité, impliquant 166 individus dont 03 femmes. Parmi ces personnes, 30 ont été placées en détention. Le service a traité durant ce même mois de décembre, 82 affaires relatives à des atteintes aux personnes, impliquant 85 individus. En effet, le service a traité 41 affaires de coups et blessures volontaires dont cinq affaires de violences sur ascendants, ainsi que 17 affaires de menaces et 18 affaires d’insultes. Pour ce qui est des atteintes aux biens, le service a traité 32 affaires, impliquant 42 personnes. Le bilan fait état de 10 affaires de vols et 03 affaires de vols qualifiés. D’autres types d’affaires ont aussi été traités par le service, à savoir dégradations avec 17 affaires. En matière de lutte contre les stupéfiants, la brigade de lutte contre les stupéfiants a réussi à mettre hors d’état de nuire 19 personnes, impliquées dans 14 affaires de trafic et consommation de drogues, aux termes desquelles ont été saisis 1052 comprimés psychotropes, et 31 grammes de kif traité. À l’issue de leurs présentations par devant les autorités judiciaires, 25 suspects ont été placés en détention provisoire, et les autres ont bénéficié des différentes formules de libération.