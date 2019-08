ARRESTATION DU DIRECTEUR DE L’AGENCE FONCIERE D’ORAN : Plusieurs hauts responsables impliqués dans un scandale immobilier

En effet, depuis l’arrestation du directeur de l’agence foncière d’Oran, M. Mebarki Mohamed par les éléments de la brigade économique et financière de la wilaya d'Oran en compagnie de ceux de la BRI ces derniers jours, les enquêteurs sont arrivés à découvrir l’un des plus gros scandales fonciers de l’histoire du pays. Au cours de son audition, M. Mohamed Mebarki, le directeur de l’agence foncière d’Oran, a donné les noms d’anciens magistrats, et d’anciens gradés des services de sécurité dont l’ex responsable du DRS, à Oran. Toutes ces personnalités ont profité d’un détournement à large échelle des assiettes foncières destinées à la construction de logements publics. Ces assiettes foncières ont été détournées pour être octroyées à ces potentats et dirigeants locaux afin de les revendre sur le marché à prix d’or permettant ainsi l’enrichissement illicite de ces dirigeants politiques ou hauts responsables sécuritaires. Le scandale concerne plus exactement 12 lots de terrains qui étaient destinés pour abriter des immeubles d’appartements dans le cadre de la formule du Logement Promotionnel Aidé (LPA). Ces terrains ont été détournés et des procureurs, commissaires ou d’influents notables d’Oran ont pris possession de ces assiettes foncières en offrant des pots-de-vin à Mohamed Mebarki. Et parmi ces heureux bénéficiaires, nous retrouvons l’ex-chef de sûreté de la wilaya d’Oran, à savoir le premier responsable de la police algérienne dans la wilaya d’Oran, Nouasri Salah. Ce dernier a même reloué l’un de ses lots de terrains détournés au centre de traitement des dossiers de visas Schengen au profit de l’ambassade de France à Oran, le célèbre centre TLS ! Selon nos investigations, les lots de terrains détournés sont situés dans tous les centres stratégiques d’Oran, à savoir 12 lots à Senia, 15 à Canastel, 6 lots au quartier le Rocher, etc. Plusieurs de ces terrains ont été revendus à des prix exorbitants et l’argent est parti dans les poches des hauts responsables corrompus qui ont profité de la « générosité » et la complicité du directeur de l’agence foncière d’Oran, Mohamed Mebarki. Ce dernier a été arrêté au niveau de la plage de Coralès à bord d’une embarcation de fortune, alors qu’il tentait de prendre la fuite vers l'Espagne. Il a été présenté devant le magistrat instructeur près le tribunal de la daïra d'Oran qui a fait l'objet de détention préventive en attendant sa comparution en audience. Il faut signaler que grâce au témoignage du DG de l'agence foncière d'Oran Mebarki Mohamed, les services de sécurité ont procédé également à l’arrestation du frère d’Abdelghani Hamel, l’ex-puissant patron de la DGSN, Yamni Hamel, un colonel de l’ANP à la retraite qui avait officié au niveau de la Marine nationale, a-t-on appris de plusieurs sources concordantes. Ce scandale foncier n’a pas encore fini de livrer tous ses secrets à Oran. D’autres personnalités politiques et des hommes d’affaires risquent d’être touchés prochainement par les enquêtes en cours.