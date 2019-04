ARRESTATION DE L’AVOCAT SALAH DABOUZ : Le travail judiciaire boycotté aujourd’hui

Les avocats ont annoncé un boycott de tout le travail au niveau des tribunaux et cours, aujourd’hui mardi 9 avril, en réaction à l’arrestation de maitre Salah Dabouz, dimanche à Alger par la police. Dans un appel, le Conseil de l’ordre d’Alger, déclare son « soutien total au collègue » et estime que la décision de son arrestation « est inacceptable quelque soient les circonstances ». Le conseil « rejette » par ailleurs les arguments sur lesquels la justice s’est basée pour arrêter Me Dabouz. Il appelle ainsi l’ensemble des avocates et des avocats, au même titre que tous les ordres au niveau national, « à boycotter le travail judiciaire dans toutes ses formes le mardi 9 avril. D’après les premiers éléments, Salah Dabouz, avocat et militant des droits de l’homme a été arrêté suite « à un mandat d’arrêt émis par le procureur général de Ghardaia ».