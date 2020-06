ARRESTATION DE 05 INDIVIDUS DONT UNE FEMME : Saisie de 11 kg de cocaïne à Arzew

Les éléments de l'inspection divisionnaire des douanes Algériennes d'Arzew en compagnie des troupes de l'ANP ont réussi à arrêter, lors d'un barrage dressé au niveau de l'autoroute de la localité d'Arzew, cinq individus, dont une femme, en possession de 11,5 kg de cocaïne pure, bien dissimulée dans 04 véhicules touristiques a-t-on appris dimanche auprès des services de la Direction régionale des Douanes d'Oran . Toute la drogue et les 04 véhicules ont été saisis et transférés au niveau du groupement de gendarmerie nationale de la daïra d'Arzew pour complément d'information. Tous les cinq mis en cause seront présentés dans les tous prochains jours devant le tribunal territoire compétent pour les chefs d'inculpation de trafic de drogue.