ARRESTATION D'UNE BANDE SPECIALISEE DANS LE VOL DES ACCESSOIRES DE VEHICULES : Les voleurs à la calèche arrêtés à Oran

Agissant sur information, les éléments relevant de la 19ème sûreté urbaine en étroite collaboration avec ceux de la 14ème sûreté urbaine de la wilaya d’Oran, ont appréhendé un repris de justice membre d’une bande de malfaiteurs spécialisée dans les vols des roues et batterie des véhicules. Cette bande agissait de nuit, profitant du confinement des citoyens en cette période que traverse le pays luttant contre la propagation du coronavirus covid-19. L’opération d’arrestation a eu lieu, lors d’une ronde de police dans le cadre de la vérification de l’application du confinement partiel instauré dans la wilaya. Le mis en cause a été arrêté en flagrant délit de vol. Il était à bord d’une calèche qu’il utilise pour se faire passer pour un collecteur de déchets. La fouille de sa charrette a permis aux policiers de découvrir des objets volés, des roues en acier, deux batteries, un haut-parleur de voiture, 03 radio-auto, des outils, une boite à clés et une perceuse. Poursuivant l’enquête dans cette affaire, les policiers ont découvert que le mis en cause avait commis 10 autres vols, comptant ainsi 10 victimes. Muni d’une autorisation de perquisition délivrée par le procureur de la république près le tribunal d’Oran pour arrêter les autres membres de la bande, les policiers ont récupéré un motocycle de marque scooter MPK. Le mis en cause a été présenté devant le magistrat instructeur près le tribunal de Cité Djamel El Dine a fait l'objet de détention préventive en attendant sa comparution en audience.