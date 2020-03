ARRESTATION D'UNE BANDE DE FAUSSAIRES DE BILLETS DE BANQUE : Saisie de 4,5 milliards de centimes à Oran

Les éléments de la gendarmerie nationale de la wilaya d'Oran ont réussi à mettre en hors d'état de nuire un réseau de faussaires de billets de banque composé de 03 individus a été démantelé par les gendarmes relevant de la brigade Es-sénia qui ont procédé à la saisie de plus de 4,5 milliards de centimes en faux billet de banque en coupures de 2000 DA. Cette affaire a été élucidée suite à l’exploitation d’informations parvenues aux gendarmes indiquant qu’un individu était en possession de faux billets de banque. Le suspect a été identifié et arrêté en compagnie de ses deux complices. Une fois la procédure terminée, les trois mis en cause ont été présentés devant le magistrat instructeur près du tribunal d'Es-senia ont fait l'objet de détention préventive en attendant leur comparution en audience.