ARMEE NATIONALE POPULAIRE : Saisie de 1600 Kg de kif traité à Aïn Safra

"Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et suite à une embuscade tendue près de la bande frontalière dans la zone d’Aïn Diss, à Aïn Safra, wilaya de Naâma (2eRM), un détachement de l’Armée nationale populaire en coordination avec les Garde-frontières a saisi, hier 18 mai 2019, une grande quantité de kif traité s’élevant à onze (11) quintaux et trente (30)kilogrammes, chargée sur des baudets", a précisé le MDN. Selon la même source, trois (03) narcotrafiquants ont été arrêtés dimanche au sud de Aïn Safra, à l’issue d’une autre embuscade tendue par un autre détachement de l’ANP en coordination avec les éléments de la Gendarmerie nationale et les services des Douanes. Lors de cette opération, un camion chargé de cinq (05) quintaux et vingt (20) kilogrammes de kif traité et un véhicule touristique, ont été également saisis. "Cette opération de qualité qui a permis de saisir un total de (16,5) quintaux de kif traité, vient s'ajouter aux multiples opérations ayant mis en échec des tentatives d’introduction et de colportage de la drogue dans le territoire national, et réitère la permanente vigilance et l’entière disposition des Forces de l’Armée nationale populaire mobilisées à tous les remparts, et leur détermination à déjouer toutes tentatives d’inonder notre pays par ces substances toxiques", a estimé le MDN.