ARCHIVES NATIONALES : Colloque national sur la procédure de communication

Les Archives nationales organisent à partir d’aujourd’hui, 19 janvier un colloque national sur la procédure de communication des archives, a indiqué un communiqué de cet organisme. Les Archives nationales visent à travers cette rencontre, prévue à l'Hôtel Mazafran (Zéralda), à "dégager un texte unifié pour réguler la procédure de communication et dissiper toutes les ambiguïtés", précise la même source. "Les Archives nationales et l'ensemble de ses structures et services, au niveau central et local, font l'objet, depuis quelques temps, de flots de critiques allant parfois jusqu'à la diffamation, en ce qui concerne la procédure de communication des archives et leur accès au profit des chercheurs", a indiqué le communiqué. A ce propos, "les Archives nationales s'emploient à l'organisation et à l'unification de toutes les opérations qui font des fonds documentaires, une source pour la Recherche scientifique, conformément aux lois et règlements en vigueur, y compris les méthodologies d'archivage, aussi bien au sein des Archives nationales que dans les établissements et secteurs publics en rapport avec les fonds documentaires, notamment la procédure de leur communication". Les Archives nationales rappellent, dans ce sens, l'organisation en 2018 d'une rencontre nationale à Béchar, sur le thème de "l'accès aux archives entre le texte et l'application".