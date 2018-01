ARBITRAGE INTERNATIONAL : 3 litiges non réglés pour Sonatrach

Interrogé par la presse, à l’issue de la cérémonie de signature d’un nouvel accord pour l’exploitation du champ pétrolifère de Rhoude el Khrouf (RKF) dans le bassin de Berkine (Ouargla), sur l’importance de l’aspect partenariat dans le développement du groupe Sonatrach, M. Ould Kadour a indiqué qu’il est considéré comme "un élément incontournable", faisant savoir, à ce titre, que durant les dix (10) derniers mois, le groupe a réglé plusieurs litiges avec des partenaires étrangers et il en reste 2 ou 3 litiges non réglés. M. Ould Kadour a indiqué, par ailleurs, que les groupes Sonatrach et Cepsa sont en train de réfléchir sur un investissement dans le domaine de l’énergie solaire, d’autant que la compagnie espagnole vient de créer une nouvelle société spécialisée dans ce domaine. D'une durée de 25 ans (2018-2043), l’accord signé porte sur le réaménagement significatif d’un champ pétrolier mature après 19 ans de production avec pour objectif d'augmenter la production de pétrole brut et de produire du GPL pour la première fois à partir de ce gisement, grâce aux nouvelles techniques de récupération des hydrocarbures. Pour rappel, le groupe Sonatrach et l’espagnol Cepsa sont déjà liés par un contrat (signé le 25 mai 1992) portant sur la recherche et d’exploitation des hydrocarbures liquides du champ de Rhoude Yacoub (bloc 406 a), situé dans le Bassin de Berkine à 320 Km au sud est de Hassi Messaoud. Ce contrat est d'un montant d’investissement de 540 millions de dollars. Le gisement de Rhoude El Khrouf ( RKF) a été découvert au sein du périmètre contractuel du champ de Rhoude Yacoub, en septembre1992, suite au forage du puits RKF1 et a été mis en production le 31 mai 1996. A ce jour, 33 puits de développement ont été forés, dont 18 puits producteurs et 13 puits injecteurs.