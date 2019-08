ARABIE SAOUDITE : Décès de deux hadjis algériens à Mina

Deux (02) hadjis algériens ont rendu l'âme ce dimanche soir à Mina (Arabie Saoudite), a indiqué à l'APS, lundi, le chef de la délégation consulaire algérienne. "Il s'agit de Mami Mohamed Kamel, né le 12 décembre 1951 à Médéa (68 ans), professeur en service d'orthopédie à l'hôpital de Ben Aknoun", a précisé l'ambassadeur, Abdelkader Hedjazi, ajoutant que le défunt venu avec son épouse était décédé dès suite d'un arrêt cardiaque lors du jet des Jamarats (le rituel de lapidation)". Quant au deuxième cas, poursuit M. Hedjazi, "il s'agit de Allouche Abdelkader (63 ans) issu de la commune Bordj Sebat (Guelma) décédé au camps N 96 suite à un arrêt cardiaque, sachant qu'il avait des problèmes de santé". "Les corps des deux hadjis se trouvent actuellement à l'hôpital de Mina et ils seront enterrés en présence de leurs compagnons", a fait savoir le diplomate, soulignant que "la délégation algérienne a pris toutes les mesures nécessaires et donné l'autorisation d'inhumation aux autorités saoudiennes". A noter que le nombre des hadjis jusque-là décédés aux Lieux Saints s'élève à six (06) pèlerins.