ARABIE SAOUDITE-ALGERIE : Le président Tebboune reçoit un ministre saoudien

Le ministre des Affaires étrangères du Royaume frère d'Arabie Saoudite, l'Emir Faiçal Ben Ferhan Al Saoud, qui effectue une visite de travail en Algérie, a été reçu, mardi, par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, indique un communiqué de la présidence de la République. Lors de cette audience, les deux parties ont "procédé à une évaluation de la coopération bilatérale et à l'examen des voies à même de l'approfondir et la diversifier, notamment en ce qui concerne les projets de développement et d'investissement marquant le partenariat entre les deux pays frères", précise le communiqué. Cette rencontre a été également une opportunité pour se concerter et échanger les vues sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun, à leur tête la crise libyenne, ajoute le communiqué de la présidence de la République.