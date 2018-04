APW DE MOSTAGANEM : L’éducation, assez-bien mais …

Le Directeur de l’Education a fait savoir qu’il a signalé à la tutelle qu’au niveau de la wilaya de Mostaganem que le secteur accuse un déficit, à savoir : 16 groupes scolaires, 09 collèges d’enseignement moyen (CEM), 07 unités de dépistage et de suivi sanitaire et 135 classes, ajoutant que le déficit en question se répercutera immanquablement sur les prochaines années scolaires tout en rappelant qu’il y a actuellement 438 établissements scolaires du cycle primaire. Lors du débat de l’assemblée sur le secteur de l’éducation, des élus ont soulevé également le manque en personnel qualifié lequel, s’est fait sentir au niveau de certains établissements scolaires ne disposant pas de cuisiniers, agents d’entretien et ceux chargés de la propreté des lieux, d’où des répercussions négatives se traduisant par une absence de service pénalisant les élèves ,d’une part (problème des repas) et d’autre part l’établissement concernés. Les intervenants n’ont pas raté aussi l’occasion de mettre sur la table le dossier participatif des parents en attirant l’attention sur le fait que les « associations des parents d’élèves » sont dans un état de dormance et ne sont pas fonctionnelles, depuis pas mal de temps, demandant à ce qu’elles soient réactivées dans l’intérêt général. Le volet de la santé scolaire a fait l’objet d’intérêt notamment dans le cadre des campagnes de vaccinations programmées, allusion faite à la rougeole et à la diphtérie. La question du sport scolaire n’a pas échappé aux élus qui ont noté que les stades scolaires ne sont pas conformes aux normes et que le programme d’éducation sportive n’est pas satisfaisant à bien des égards .A ce sujet, il a été remarqué un peu partout, dans les divers établissements scolaires, que le volume horaire hebdomadaire consacré au sport est assez insuffisant .Les membres de l’APW ont relevé également que la plupart des encadreurs du sport maintiennent constamment le cap des activités sportives sur le ballon rond, notant au passage que l’activité centrée uniquement sur le ballon, n’est pas recommandée .Ils ont souligné que ,dans le domaine de l’éducation ,la diversification sportive est souhaitable ,pour des raisons évidentes qui gagnerait à être prises en considération .Pour ce faire, il s’agit de concrétiser l’objectif de faire pratiquer une véritable « éducation physique sportive ». a- t-il été rappelé, par les intervenants sur cette question, à l’ordre du jour. Nous reviendrons dans une prochaine édition sur d’autres points qui ont aussi leur importance dans ce secteur sensible qui connait un certain progrès depuis un peu plus d’une année bien qu’il reste encore beaucoup à faire.