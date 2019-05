APReS LES MESURES ANNONCeES PAR LE MINISTRE DU COMMERCE : Les prix s’enflamment bien avant le Ramadhan

Et pour preuve, à moins d’un jour du début du Ramadhan, les commerçants affichent des prix exorbitants, ce qui dévoile, encore une fois, la mainmise des acteurs de l’informel et des spéculateurs sur les produits en général et ceux les plus prisés par les consommateurs à la veille du mois sacré. Une situation et un constat qui reviennent chaque année, dont ses premières victimes sont le commerçant et le simple paysan, qui peinent à joindre les deux bouts, au vu de la baisse du pouvoir d’achat, notamment pour ceux qui ont un faible revenu et ce, malgré les annonces et les mesures prises récemment par le ministère du commerce, pour «le contrôle et le respect des prix plafonnés» selon les propos du ministre Djellab. Encore une fois, c’est d’autres facteurs et acteurs qui ont pesé lourdement pour la poussée spéculative qui gagne les étalages des commerces et des marchés. À la veille du mois de Ramadhan, les Algériens commencent déjà à subir la hausse des prix de large consommation. Les prix sont en hausse malgré qu’il y a quelques jours, le ministère du Commerce a rassuré les consommateurs et le marché quant à la disponibilité des produits durant le mois de Ramadhan et à des prix raisonnables.