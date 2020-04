APRES UNE VISITE D’INSPECTION : Le Président Tebboune s'engage à revoir le système de santé

En effet, le chef de l’Etat, qui s’est enquis personnellement de la situation sanitaire dans certains hôpitaux, des malades atteints du coronavirus Covid- 19, et des conditions du corps médical a indiqué lundi à Alger que le système national de santé sera revu et que les conditions de travail des professionnels du secteur seront améliorées, saluant leurs efforts face à l'épidémie du nouveau coronavirus (Covid-19). Lors de l’inspection du service de médecine interne de l'hôpital universitaire de Beni Messous, le Président Tebboune s’est engagé devant les médecins à revoir le système national de santé et à améliorer les conditions de travail des professionnels du secteur, saluant les efforts considérables qu'ils déploient malgré les difficultés qu'ils rencontrent pour faire face à l’épidémie de coronavirus. Affirmant que les conditions de travail des médecins seront améliorées et la grille des salaires revue, le Président de la République a souligné que le plus important est de surmonter les difficultés. Il a affirmé, dans ce cadre, que la situation est maitrisée et que nous faisons face à cette maladie grâce à la foi et à la volonté. A cette occasion, le Président Tebboune a salué l’élan de solidarité et de fraternité dont a fait montre le peuple algérien, toutes catégories confondues, en cette conjoncture que traverse le pays causée par cette pandémie, considérant que cet élan constitue "un nouveau départ pour l’Algérie".