APRES UNE VISITE D'ETAT EN ARABIE SAOUDITE : Le Président Tebboune regagne Alger

Au cours de cette visite, le Président Tebboune s'est entretenu avec le Serviteur des Lieux saints, le roi Salmane Ben Abdelaziz Al Saoud. Lors de ces entretiens qui se sont déroulés au Cabinet royal à Ryadh, les deux parties ont examiné les voies et moyens de renforcer la coopération bilatérale et la concertation sur les questions d'intérêt commun. Auparavant, une cérémonie officielle a été organisée par le Serviteur des deux Lieux saints de l'Islam, ainsi qu'un déjeuner en l'honneur du Président Tebboune. Au premier jour de sa visite, le Président de la République s'est entretenu en tête-à-tête, au siège de sa résidence à Riyad, avec le prince héritier du Royaume d'Arabie saoudite, l'émir Mohamed Ben Salmane Ben Abdelaziz Al-Saoud, vice Premier ministre et ministre de la Défense. Il avait reçu également le prince héritier saoudien qui était accompagné du ministre de l'Energie, l'émir Abdelaziz Ben Salmane, du ministre d'Etat, membre du Conseil des ministres, l'émir Turki ben Mohammed ben Fahd, du ministre de l'Intérieur, l'émir Abdelaziz ben Saoud ben Nayef, du ministre des Affaires étrangères, l'émir Fayçal ben Farhane, du ministre du Commerce Majid Al Qasabi, du ministre du Tourisme Ahmed Al Khatib et du ministre d'Etat aux Affaires des Etats africains, Ahmed Qattan. Le Président de la République s'est rendu, dans l'après-midi de jeudi, à la Mosquée du Prophète (QSSSL) à Médine où il a accompli la prière et visité la tombe du Prophète (QSSSL). Durant cette visite, le Président Tebboune a présenté ses remerciements pour les "aimables mots" exprimés dans la lettre que lui a adressée la communauté algérienne établie en Arabie Saoudite. "J'ai reçu avec une immense joie une lettre de notre communauté nationale établie en Arabie Saoudite. Je suis reconnaissant pour leurs aimables mots envers ma personne et leur patrie", a écrit le Président de la République sur sa page Facebook, ajoutant: "je leur souhaite ainsi qu'à leurs familles tout le bien parmi leurs frères Saoudiens. Merci à vous encore une fois".