APRES UNE GREVE OBSERVEE JEUDI SANS PREAVIS : Les syndicats d’Air Algérie font la loi

«La grève déclenchée jeudi après-midi a pris fin à 1h30 du matin», a précisé Mme Bertouche, affirmant que «les vols en partance de l'aéroport d'Alger ont repris normalement». S'agissant des perturbations du trafic aérien national et vers l'étranger engendré par le débrayage, Mme Bertouche a rassuré qu'Air Algérie «fera le maximum pour rattraper les retards et permettre aux passagers de rejoindre leurs destinations initiales». Le mouvement de grève du personnel navigant commercial d'Air Algérie, entamé jeudi vers 15h, après celui observé lundi dernier, a été déclenché par des stewards et hôtesses d'Air Algérie en solidarité avec leurs collègues touchés par des sanctions prises par la direction générale de la compagnie pour «incitation à une grève illégale». Air Algérie a annoncé jeudi avoir pris des «mesures administratives» contre sept (7) personnes qui avaient incité à la grève du personnel navigant commercial lundi dernier, déclarée «illégale» en vertu d'un jugement en référé lundi. Les stewards et hôtesses de l’air, affiliés au syndicat du personnel navigant commercial, avaient observé cette grève, sans préavis, pour revendiquer plusieurs points dont la révision de la grille des salaires, provoquant une perturbation des vols internationaux et nationaux. Jeudi après-midi, plusieurs vols intérieurs et internationaux d'Air Algérie au départ d'Alger étaient annoncés «retardés» sur les écrans d'affichage, aux aérogares des lignes domestiques et internationales d'Alger.