APRES UN EXERCICE DEMONSTRATIF AVEC MUNITIONS REELLES : Gaïd Salah insiste sur le droit à la quiétude

Le vice-ministre de la Défense nationale et chef d’état-major de l’armée a tenu, par la suite, une « réunion avec les éléments des unités ayant exécuté cet exercice, où il a prononcé une allocution d’orientation », précise le ministère de la Défense dans un communiqué. « Afin de réaliser ce noble objectif, et conscients de notre rôle en tant que militaires, l’Armée nationale populaire continuera, grâce à Allah Le Tout-puissant, à consentir davantage d’efforts pour la promotion permanente, le développement soutenu et la mobilisation de ses différentes composantes à l’effet de garantir le droit légitime du peuple algérien de jouir d’une totale quiétude pour le présent et le futur de son pays », a-t-il indiqué. Dans son discours, Ahmed Gaïd Salah ne revient pas sur la démission du président Abdelaziz Bouteflika ou sur l’application de l’article 102 de la Constitution. Signalons que le général de corps d'Armée a suivi de près l'exécution de cet exercice qui vise à élever les capacités de combat et la coopération entre les différents états-majors, en sus de l'entrainement des commandements et des Etats-Majors à la préparation, la planification et la conduite des opérations contre les éventuelles menaces, ainsi que de permettre aux éléments et équipages d'acquérir davantage d'aptitudes en termes de maîtrise des différents systèmes d'armes. Il a également suivi les diverses actions de combat exécutées par les unités engagées, qui ont été menées avec un grand professionnalisme dans toutes les étapes et avec un haut niveau tactique et opérationnel, reflétant les grandes capacités combatives des équipages et des commandants à tous les échelons, particulièrement en termes d'exploitation efficiente du terrain et de coordination étroite entre les différentes unités participantes, ce qui a contribué à la réalisation de résultats très satisfaisants reflétés par la précision des tirs avec les diverses armes.