APRES SON TRANSFERT AUX SCOUTS MUSULMANS : Des citoyens d’El Houria réclament la restitution du centre culturel

La colère des citoyens de la cité d’El-Houria ne parait plus se contenir, ces derniers qualifient le transfert du centre culturel aux scouts musulmans algériens de flagrante injustice, informent le maire de Mostaganem qu’ils ne vont plus se taire sur une telle pratique, et vont saisir les autorités pour le restituer aux jeunes de la cité. Les résidents signalent à ce sujet, que le lieu reste presque fermé le long des jours de la semaine et ne parait servir à aucune utilité. Par ailleurs, les habitants affirment entre autres que la cité El Houria a toujours été marginalisée depuis si longtemps sur tous les plans, elle reste l’unique cité à ne point bénéficier de projets sociaux et autres pour améliorer son cadre de vie malgré les multiples promesses . Ils soulignent également que la cité s’est isolée davantage avec les travaux du tramway qui perdure depuis le temps. D’autres dénoncent le manque d’entretien des immeubles qui menacent ruine et n’ont jamais été ravalés depuis l’indépendance. Certains autres locataires de ces lieux de désolation dénoncent l’insécurité qui règne au sein de la cité dès la tombée de la nuit et se caractérise par la multiplication de vols et d’agression. Ils affirment à ce propos, qu’il n’y a point de jour sans qu’une agression ne soit déclarée et fasse tant de victimes. La cession de ce bien si utile à la société semble être la goutte qui a fait déborder le vase, les citoyens se désolent déjà que cet unique lieu où les jeunes pouvaient se réunir, ferme ses portes et soit cédé à d’autres sans la moindre utilité pour les citoyens de la cité. Face à cette situation si inexpliquée, les citoyens interpellent les autorités concernées pour les aider à restituer ce centre qui leur revient de droit selon leurs déclarations et qui leur est si bénéfique pour les avantages qu’il présente.