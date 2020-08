APRES SIX MOIS DE VACANCES : Retour des enseignants à Mostaganem

C’est en ce sens que les enseignants du cycle moyen et secondaire sont appelés à assurer la permanence, car les établissements scolaires seront ouverts avant le passage des examens du BAC et du BEM pour permettre aux élèves de quatrième année moyenne et de troisième année secondaire de réviser et de se préparer psychologiquement. Concernant la rentrée scolaire, le ministère de l’éducation a fixé les dates suivantes : les fonctionnaires de l’administration reprendront le travail mercredi 19 août 2020, les enseignants le dimanche 23 août 2020, et les élèves le dimanche 4 octobre .Pour cela ,la direction de l’éducation de la wilaya a déjà entamé la préparation de la prochaine rentrée scolaire car il est prévu la réception de neuf établissements scolaires dont 5 écoles primaires et 3 établissements de l’enseignement moyen en plus des extensions des classes. Notons que la wilaya connait un déficit de 13 CEM et 14 écoles primaires en plus d’un manque de lycées dans la circonscription de Sidi Lakhdar, Hassi Mameche et Sayada. La commune d’Achaacha a bénéficié d’un établissement scolaire en cours d’achèvement avec un taux de travaux de 95%. Cette école ne sera pas réceptionnée en raison de l’inachèvement total des travaux, à l’image de l’assainissement, le raccordement de l’électricité, le gaz naturel, l’ouverture des routes ainsi que la réalisation du logement d’astreinte. A Sidi Lakhdar, plusieurs écoles primaires ont été touchées par des opérations de réhabilitation à savoir : 3 à 4 écoles au niveau de chaque commune de la daïra de Sidi Lakhdar , ajoutant que 3 groupes scolaires , composés de 12 classes , situés dans les communes de Hadjadj , commune de Benabdelmalek Ramadane et celui à « Ouled Kharja » seront réceptionnés à la prochaine rentrée scolaire.