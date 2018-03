APRES SES PROPOS CONTRE L’ARMEE ET LE PRESIDENT BOUTEFLIKA : La Présidence va porter plainte contre Boukrouh

Les avocats de la Présidence de la République s’apprêteraient à déposer une plainte contre l’ancien ministre du commerce, M. Noureddine Boukrouh, pour atteinte aux symboles de l’État, selon des sources concordantes. Boukrouh avait tenu des propos irresponsables, selon plusieurs responsables de la classe politique dont Seddik Chihab porte-parole du RND qui avait prédit une action en justice contre le fondateur du PRA, semblable à celle entamée à l’encontre du journal français ‘’Le Monde’’ après la publication de la photo du Président Bouteflika en Une du journal insinuant son implication dans le scandale ‘’Panama Papers’’. Signalons que le président de l’Assemblée populaire nationale (APN), Said Bouhadja n’a pas manqué de saisir l’occasion de la présentation du plan d’action du gouvernement Ouyahia pour répondre à Noureddine Boukrouh. Sans le nommer expressément, Said Bouhadja a invité l’ancien ministre et fondateur du PRA à « ne pas porter atteinte aux symboles de l’État ». « La classe politique et l’ensemble des enfants de l’Algérie sont en droit de défendre les idées et les approches qu’ils estiment bénéfiques pour l’avenir de l’Algérie mais loin de toute atteinte aux constantes et symboles de l’État et de ses institutions », a déclaré Bouhadja. Selon l’agence APS qui rapporte ses propos, Bouhadja a mis l’accent « sur l’importance de s’éloigner des manœuvres de nature à porter atteinte à la stabilité du pays et à détourner l’attention du projet essentiel à savoir réaliser un véritable développement et relever les défis de l’heure », dans une allusion à l’appel que Boukrouh a lancé au peuple algérien, publié sur TSA.