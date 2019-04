APRES SA FERME OPPOSITION A LA TENUE D’UN STAGE : Le DJS gèle la subvention d’un club d’aïkido

Suite à une lettre adressée au wali de Mostaganem, dont le journal ‘’Réflexion’’ détient une copie, le directeur de la jeunesse et des sports de Mostaganem a carrément gelé la subvention d’un club sportif, s’adonnant à la pratique d’un art martial ‘’Aïkido’’ à Mostaganem. Selon son président, M.Dahmane Abdelkader, auteur de la correspondance, le directeur de la jeunesse et des sports s’est opposé fermement à l’organisation d’un stage du club cité. Après ce refus, le président s’est adressé au directeur du complexe sportif ‘’ Commandant Farah’’ qui n’a point daigné de lui accorder l’utilisation d’une salle pour une journée entière. Malheureusement, après s’être informé de la prochaine tenue du stage, le DJS a appelé en pleine nuit au téléphone le président du club, en lui affirmant que le dit stage ne peut se tenir à la salle sur ordre du ministère de l’intérieur. Voulant toujours en savoir davantage sur cette décision, M.Dahmane exigea une copie de la correspondance interdisant la tenue du stage, le DJS se rétracte et informe que ce sont les autorités locales qui s’opposent à l’organisation d’un tel stage. Revenant encore à la charge, le président du club d’aïkido demande au directeur de la jeunesse, qui est cette ‘’autorité ‘’ qui empêche des sportifs à se rassembler pour un stage. Hors de lui, le DJS change de nouveau ses déclarations et lui lance ‘’ c’est moi qui ordonne, et vous aller bientôt le regretter’’. Depuis, ce dernier ne cesse d’intimider le président du club, et le cerner de partout en l’empêchant d’activer convenablement et a fini par ordonner de suspendre la subvention du club pour l’année 2017/2018. Désirant en savoir encore plus sur ce gel de la subvention et ses motifs, le président du club a appris du comptable que c’est le directeur en personne qui en a décidé de cette mesure sans la moindre autre explication. En conclusion, le président de ce club vient de saisir le wali d’intervenir pour permettre au club de poursuivre ses activités, loin de toute pression.