APRES SA DEMISSION DE L’APN : Procédure judiciaire contre Louisa Hanoune

Louisa Hanoune «était protégée par son immunité parlementaire. Aujourd’hui, elle vient de démissionner de son mandat de députée. Il n’y a donc plus d’obstacle à ce que l’affaire suive son cours», a ajouté l’ancienne ministre. «C’est pourquoi, j’ai demandé à mes avocats de se rapprocher du juge d’instruction chargé de l’affaire pour que la procédure soit menée enfin à son terme. Aujourd’hui, il y a quatre ans, jour pour jour, que la plainte a été déposée. Ce fut une longue patience. Je suis sûre que le juge comprendra ma détermination à ce que justice me soit rendue sans plus attendre désormais. J’ai confiance en la justice de mon pays», a précisé Labidi dans le communiqué. «Le 7 mai 2015, j’ai déposé une plainte contre Louisa Hanoune pour diffamation auprès du tribunal de Sidi M’hamed. Le tribunal avait entamé la procédure. J’avais été convoquée le 22 juillet 2015 pour confirmer ma plainte et Louisa Hanoune l’a été, elle, le 22 mars 2016, par le juge d’instruction. Elle ne s’est pas présentée bien qu’elle avait déclaré à de nombreuses reprises qu’elle était résolue à m’affronter devant un tribunal et à renoncer à son immunité parlementaire dans ce but», a-t-elle rappelé. Signalons que la plainte déposée par Labidi contre Louisa Hanoune était intervenue suite à ses propos accusant l’ancienne ministre de «mauvaise gestion» de son secteur et d’être au centre d’un «conflit d’intérêts».