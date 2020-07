APRES SA CONDAMNATION PAR LE TRIBUNAL : Des employés de Tahkout réclament sa libération

Après la condamnation de Mahieddine Tahkout et des membres de sa famille dans le procès lié à la corruption, les employés du groupe Tahkout ont dénoncé, dans un communiqué commun, le verdict du tribunal Sidi Mhamed, et ont exprimé leurs inquiétudes quant à l’avenir de leurs emplois Les employés du groupe ont d’abord dénoncé le déroulement du procès Tahkout. « En suivant de près le déroulement du procès des Tahkout, nous, employés des entreprises du groupe Tahkout, avons cru jusqu’à la fin que la justice de notre pays allait rendre un verdict juste et équitable en libérant les membres de la famille Tahkout », lit-on dans le communiqué. L’ensemble des employés des entreprises du Groupe ont également dénoncé le verdict prononcé à l’encontre de leur patron. Les employés ont réclamé « la libération de la famille Tahkout et par la même occasion le maintien de notre activité et la sauvegarde de notre outil de travail ».