APRES PLUSIEURS REPORTS : Le ministre de l'Intérieur français aujourd’hui à Alger

Le ministre de l'Intérieur français, Gérald Darmanin effectuera une visite de travail de deux jours en Algérie à compter d’aujourd’hui samedi, a indiqué le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire jeudi dans un communiqué. "Dans le cadre des relations de coopération bilatérale, le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud recevra son homologue français, Gérald Darmanin qui effectuera une visite de travail en Algérie les 7 et 8 novembre 2020", précise la même source. Cette visite constituera "une occasion pour échanger les vues au sujet de la coopération entre les secteurs de l'Intérieur des deux pays et examiner les voies de renforcement de la coordination dans nombre de domaines d'intérêt commun", a conclu le communiqué.