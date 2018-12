APRES PLUSIEURS MOIS D'ATTENTE : Les 278 familles d'El-Mograni enfin relogés

Cette opération rentre dans le cadre de la concrétisation du programme du président de la République, Abdelaziz Bouteflika. La wilaya a d’ailleurs bénéficié d’un immense quota dans différentes formules». Le wali promettra la remise des clés de 100 autres bénéficiaires avant la fin de l’année : «Le logement est une revendication populaire légitime. Aujourd’hui, nous distribuons cette première tranche de centaines de logements, sur un nombre global de plus de 20000 logements en 2018. Avant la fin de l’année, on procédera à la remise des clés pour environ 4000 bénéficiaires. D’autres opérations suivront dès l’achèvement des aménagements extérieurs des différents lots». A noter que de précédents bénéficiaires sur le même site se sont manifestés lors de cette cérémonie, dénonçant «le manque de structures d’accompagnement des logements et de moyens de transport». Le wali leur rétorquera : «Ce que nous devons retenir aujourd’hui, c’est ce nombre important de citoyens de la wilaya d'Oran qui viennent de bénéficier de logements. C’est ça l’essentiel. Il se pourrait qu’il y ait des mécontents, qui jugent qu’il manque quelques structures. Mais je peux vous garantir que toutes les structures nécessaires d’accompagnement de ce site sont en cours de réalisation ou en voie de lancement. Le lycée est pratiquement achevé, nous avons aussi l’inscription de deux CEM dont l’un est en voie de réalisation. Nous avons également deux écoles primaires, l’une est déjà terminée et sera ouverte à la prochaine rentrée scolaire. La deuxième sera achevée prochainement. Nous avons aussi une antenne administrative, des aires de jeux, une bibliothèque… Pratiquement toutes les structures essentielles sont disponibles».Notre représentant parlera également des autres sites de la wilaya : «Ce sera la même chose pour tous les sites à travers la wilaya, que ce soit au pôle d’excellence, à Belkaid », a-t-il promis. Concernant le problème de transport posé, il dira : «Ce n’est pas à l’Etat de le prendre en charge. C’est aux citoyens d’investir dans ce créneau. Les opportunités sont ouvertes dès lors qu’un besoin est exprimé.