APRES PLUSIEURS AVERTISSEMENTS : La Sonelgaz coupe l'électricité aux mauvais payeurs

Au bord de l‘asphyxie financière, la Société nationale de l’électricité et du gaz ( Sonelgaz), s’est attaqué au recouvrement de ses créances qui dates depuis le début de la crise sanitaire. En effet, un plan d’urgence a été mis en place justement par l’entreprise pour récupérer les créances, notamment auprès des industriels et des établissements publics. Pour ce qui est des clients tertiaires, les commerçants et la petite industrie, le PDG du groupe, Chaher Boulakhras a précisé que «la Sonelgaz a déjà lancé un plan de communication et bientôt, nous allons passer à l’action ». Il ajoutera qu’au niveau de certaines administrations l’entreprise a procédé à des coupures. Néanmoins, selon l’attaché de presse Hodna Khalil, les clients ordinaires de la Sonelgaz ainsi que les citoyens ne sont pas, pour le moment, concernés par ces coupures, contrairement à ce quia été rapporté sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas de gaité de cœur que la Sonelgaz en est venue à cette mesure extrême , ajoute l'attaché de presse qui précise que le constat établi fait ressortir des milliers de citoyens dans toutes les wilayas qui ont cessé de payer leur factures. Soit la bagatelle de 190 milliards de dinars, des créances qui se sont répercutés sur les investissements de l'entreprise, ajoute l'attaché de presse, omettant cependant de préciser que c'est le président Tebboune qui avait demandé à la Sonelgaz de différer le paiement de certaines factures des citoyens, dans le cadre de mesures sociales prises , suite à la pandémie du Coronavirus. Pour rappel, le montant des créances détenues par Sonelagz auprès de sa clientèle « a triplé cette année par rapport à 2019 », comme la fait remarquer M. Boulakhras qui explique cette situation par l’impact direct de la crise sanitaire du Covid-19 sur le groupe Sonelgaz. « Eu égard à notre rôle en tant qu’entreprise citoyenne et pour des raisons sociales afin d’accompagner notre clientèle pendant cette pandémie, nous n’avons pas procédé encore à des coupures d’électricité », a-t-il souligné. Selon le bilan présenté à l’occasion de cette réunion, le montant des créances avait atteint les 76, 45 mds DA en 2019, contre 55,94 mds en 2018, en hausse de 23,7%. Le même rapport ajoute que ces créances sont détenues à hauteur de 52 % par les clients institutionnels (administrations), 43 % par les privés et 5% par les industriels.