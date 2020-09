APRES MOINS DE HUIT MOIS A LA TETE DE LA WILAYA : Le wali de Tissemsilt limogé et remplacé

Dans le cadre du dernier mouvement effectué par le président de la République, M.Abdelmadjid Tebboune dans le corps des walis, un remaniement a touché la wilaya de Tissemsilt où a été désigné l’ex-wali de Médéa et Souk Ahras Mr Abbas Badaoui comme nouveau wali de Tissemsilt en remplacement de Mr Mahfoudh Zekrifa. Ce denier qui a été nommé wali pour sa première fois dans sa carrière n’a présidé à la tête de la wilaya que moins de huit mois y compris la période dans laquelle, il était en maladie pour cause de Covid 19. Une période marquée par une inertie totale où le développement n’a pas changé d’un iota. Pour le nouveau wali qui nous vient de Medéa, un grand défi à relever consiste en la prise en charge de toutes les préoccupations des citoyens dans divers domaines économique, social l’attendent dés lors, et que le développement de la région et le bien-être de sa population ne peuvent se réaliser sans la participation effective et efficace de tous dont notamment le wali et les cadres de la wilaya, les élus locaux et les représentants de la société civile.