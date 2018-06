APRES LEUR ECHEC AU BEM : Tentative de suicide de 02 élèves à Sidi Bel Abbes

La ville de Sfisef, 20 km à l'est de Sidi Bel Abbes, a été fortement secouée hier, par l'annonce de deux tentatives de suicide encourues par deux élèves de 4ème A.M ,un garçon et une fille dont l'identité n'a pas été révélée et ce , après leur échec à l'examen du B.E.M dont les résultats ont été annoncés officiellement lundi dernier, selon une source bien informée. Le premier suicidaire, selon notre source, a tenté de mettre fin à ses jours, en s'aventurant à avaler 06 comprimés antidépresseurs, alors que la fille aurait ingurgité de l'eau de javel. Les deux désespérés ont donc été évacués d'urgence vers les U.M.C de l'E.P.H de la ville où ils ont bénéficié des premiers soins appropriés et prodigués par les équipes médicales et paramédicales. Une enquête a tout de même été déclenchée en vue de connaître les raisons exactes de ce passage à l'acte.