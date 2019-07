APRES LES ACTES DE SABOTAGE A SFISEF : Le wali bloque la liste des bénéficiaires des 247 logements

L'affichage, ce mardi 23 juillet 2019, de la liste des 247 bénéficiaires de logements sociaux locatifs à Sfisef, 35 km à l'est de Sidi Bel Abbès, n'a pas fait l'unanimité, mais a provoqué la grogne des centaines de familles de divers quartiers de la ville. La nouvelle confirmée, le siège de la Daïra où se trouvaient d'ailleurs le premier responsable en compagnie du maire, a vite été assiégé par les centaines de pères de familles, exclus de la liste en question et qui ont crié à l'injustice et à la discrimination. La porte principale, fenêtres des bureaux et autres barreaux de l'entourage ont été cassés et endommagés par la marée humaine en colère dont certains membres sont ensuite allés bloquer les routes nationales et chemins de wilaya, au moyen de pierres, pneus brûlés et autres objets hétéroclites. Les actes de violence et de sabotage auraient pris beaucoup de temps, en dépit de l'intervention impressionnante des éléments des brigades anti émeutes. Ayant jugé les dégâts considérables, le wali de Sid Bel Abbès n'a rien fait de mieux que de décider de bloquer et geler la liste affichée.