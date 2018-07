APRES LE LIMOGEAGE DU CHARGE DE LA COMMUNICATION A LA DGSN : Le patron de la PAF et les chefs sûreté de Mostaganem et Sétif dans le viseur

Après le limogeage du chargé de la communication à la DGSN, mouloud ibaazaten, le patron de la police des frontières (PAF), le commissaire divisionnaire Lahcen Hassain, le chef de la sûreté de la wilaya de Mostaganem, Khallasi Samir, et le chef de sûreté de la wilaya de Sétif ,également celui d’Annaba et colonel secrétaire de l’ancien DGSN , sont dans le viseur du nouveau DGSN, le colonel Elhabiri, et on apprend qu’ils seront remplacés dans les prochaines heures. Ainsi après le limogeage, il y’a quelques heures, du chargé de la communication au sein de la DGSN, Mouloud Ibaazaten remplacé par Djamel Ouali, et le limogeage des chefs de la police des wilayas d’Oran, Alger, Tipaza, et Tlemcen, ainsi que le directeur des renseignements généraux (RG) de la police, la série de limogeage et des changements des chefs de sûreté à travers les 48 wilayas se poursuit au sein de la sûreté nationale pour donner une nouvelle image à cette institution mitraillée par l’ancien DGSN jusqu’à être transformée en une propriété privée, en propulsant ses fidèles proches dans des postes clés , tout en écartant des compétences. Ainsi, le nouveau patron de la police, convaincu, qu’il était temps de faire le grand ménage dans la maison de la police, insuffler un sang nouveau à cette institution et réhabiliter les cadres limogés par Hamel. Ce mouvement dans le corps de la police intervient également dans le sillage des réformes mené au sein de ce corps de sécurité décidé par le Président de la République.