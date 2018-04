APRES LE GEL DE PROJETS A SIDI BEL ABBES : La réalisation de 04 polycliniques relancée

Le gel de projets ambitieux de la réalisation de quatre polycliniques dans le quartier El Makam , la cité des 1500 logements à Sidi Bel Abbès ainsi qu'à Tessalah et Mostéfa Benbrahim ,deux chefs-lieux de communes aurait été levé officiellement, a-t-on appris d'une source autorisée, au grand soulagement des populations locales et riveraines. Il semble donc que les premiers responsables de la wilaya de la Mekerra et du secteur sensible de la santé, auraient tout fait auprès de la tutelle centrale, pour que ces projets restés en instance ou en suspens, et qui revêtent une importance primordiale, fassent l'objet d'un dégel, synonyme de relance des travaux de réalisation de ces 04 infrastructures sanitaires. Les responsables centraux et notamment le Ministre de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière, ont ainsi répondu favorablement et selon les besoins, aux attentes des responsables de la wilaya ayant de tout temps œuvré pour la reprise des dites opérations, susceptibles de créer une dynamique d'amélioration et de développement du secteur de la santé.