APRES LE DRAME DES NOURRISSONS MORTS CALCINES : Une épidémie de méningite frappe El-Oued

Les habitants d’El Oued vivent des heures dures. Après le drame des nourrissons morts calcinés lundi dernier, voilà qu’une épidémie de méningite bactérienne frappe au moins cinq localités de cette wilaya du sud-est. Selon une source locale, l’on recense, pour l’heure, une cinquantaine de cas majoritairement des écoliers. L’épidémie s’est propagée en effet dans le milieu scolaire, affirme notre source sans donner plus de précisions. Sur Ennahar Tv, le correspondant local de cette chaîne d’information a indiqué que les cas confirmés avaient été transférés vers des centres hospitaliers pour recevoir les soins nécessaires. Du côté des autorités locales, des mesures ont été prises apparemment. Sinon, c’est silence radio. Aucune communication officielle n’a été donnée jusqu’à présent malgré la gravité de la maladie. Selon Passeport santé, il existe deux types de méningite, à savoir virale et bactérienne. Cette dernière demeure, toutefois, plus dangereuse que la première. Il s’agit d’ « une urgence qui touche les enfants, les adolescents et les jeunes adultes ». « Elle peut évoluer extrêmement rapidement, entraîner des complications graves (surdité, atteinte du cerveau, épilepsie, déficience mentale, troubles de l’attention ou de l’apprentissage) et parfois mener à la mort si elle n’est pas détectée et soignée à temps », explique le site.