APRES LE DECES DE SA FEMME ENCEINTE : Un homme agressé par des médecins

Les services de sécurité de la commune Ghris dans la wilaya de Mascara ont ouvert une enquête sur un cas de personnel médical ayant agressé un citoyen qui a vu sa femme enceinte et son enfant décédés à l’hôpital de Ghris. L’enquête s’est diligentée après la plainte déposée par la victime auprès du procureur, au cours de laquelle il a accusé l’équipe médicale de l’avoir agressé à l’intérieur de l’hôpital, quelques instants après l’avoir informé de la mort de sa femme. Les détails de l’affaire remontent à la fin de la semaine dernière, où le mari « CH.L » a accompagné sa femme enceinte de 40 ans « K.N. » au service d’obstétrique et de gynécologie de « Ghris » pour l’accouchement , où l’équipe médicale a refusé de la recevoir et lui a demandé de revenir plus tard , mais son état s’est aggravé , et pendant ce temps, son fœtus est décédé alors qu’elle souffrait d’un saignement qui a compliqué son état, ce qui a nécessité son transfert à l’hôpital de Mascara , dans l’espoir de l’aider et de la sauver, mais elle est décédée.