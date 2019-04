APRES LE CHANGEMENT DU GOUVERNEMENT : Y aura-t-il une autre feuille de route ?

Selon la source, il y aura une autre «feuille de route» pour sortir le pays de la crise institutionnelle. En prévision de la démission attendue du chef de l’Etat, un nouveau président du Conseil de la nation pourrait être nommé pour assumer la mission de Chef de l’Etat. Le pouvoir en place vit ainsi ses toutes dernières heures, d’autant que la démission du Président de la République, conformément à l’Article 102 de la Constitution, est imminente. Après la démission du président Bouteflika, le président du Sénat aura la lourde charge de diriger une période de transition de 90 jours. Selon la même source, le président Bouteflika devrait désigner un nouveau président du Conseil de la nation, qui succédera à Abdelkader Bensalah. Ce dernier démissionnera probablement dans les prochaines heures et un autre sénateur sera proposé par le président Bouteflika, pour un éventuel plébiscite. Lui aussi décrié, le président du Conseil constitutionnel Tayeb Belaiz sera remplacé dans la foulée de la présentation du gouvernement Bedoui. Ce gouvernement dirigera uniquement la gestion des affaires courantes et n’aura aucune incidence majeure sur les événements en cours, ajoute la source. Sa marge de manœuvre est très limitée dans le temps puisqu’il est chargé de préparer les examens de fin d’année (6eme, BEM et Bac) et d’assurer la prochaine rentrée scolaire 2019-2020, l’approvisionnement en denrées alimentaires durant le ramadhan, et la prochaine saison estivale. Comme il veillera sur les accords internationaux conclus avec les partenaires.