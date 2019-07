APRES LA VICTOIRE DE L’ALGERIE EN FINALE DE LA CAN : 198 personnes interpellées en France

En France, suite à la victoire des Fennecs face au Sénégal (1-0) en finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN), au Caire, les forces de l’ordre ont interpellé 198 personnes, dont 177 demeurent en garde à vue, selon la chaîne de télévision BFM TV. Pour célébrer cette victoire, notons que des milliers de supporters de l’équipe nationale de football sont descendus hier soir, dans les rues à travers la France. Sans incidents majeurs, les célébrations ont malgré tout conduit à des interpellations dans tout le pays, dont 102 à Paris, annonce BFM TV. Au total, 177 personnes ont été placées en garde à vue, dont 86 pour Paris. Selon Sputnik, Paris a pris des mesures préventives pour la finale de la CAN afin d’éviter les débordements qui ont suivi les précédents matchs de l’Algérie. Les mesures prises pour la finale ont été identiques à celles du 14 juillet, soit 2.500 policiers mobilisés dans le quartier des Champs-Élysées, selon le préfet de police Didier Lallement. En province, les autorités ont également pris leurs précautions, notamment après les incidents survenus à Lyon. L’usage de pétards et la consommation d’alcool ont notamment été interdits dans les rues.